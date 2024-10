Milan, Scaroni si espone sul mercato: “Non abbiamo necessità di cedere”

Milan, Scaroni chiude il mercato in uscita: e sulle entrate avverte che ...

Qual è l'obiettivo minimo iscritto a bilancio per la Champions League e se le plusvalenze saranno più continue: "Le assunzioni di budget non rappresentano l'ambizione sportiva della società. I budget sono conservativi, poi prendiamo atto delle prestazioni e reinvestiamo. Quindi vanno scisse le due cose, non è l'obiettivo della società. Abbiamo previsto i playoff in Champions League, ma ci aspettiamo di fare meglio tutti. Avendo i conti in ordine non abbiamo necessità di cedere giocatori per fare plusvalenze. Sono più situazioni opportunistiche, valutate di volta in volta. Possiamo scegliere, proprio in virtù dei bilanci che abbiamo".