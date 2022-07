Milan, Scaroni: “Troppe chiacchiere, non ci siamo mai fermati sul mercato”

" Forse ci sono state troppe chiacchiere, ma noi non ci siamo mai fermati : tutto il club è rimasto concentrato sul mercato, sull’acquisizione di importanti partnership commerciali".

Il presidente Scaroni rivendica le parole delle settimane scorse in cui si diceva fiducioso per i rinnovi di Maldini e Massara, due colonne portanti dello scudetto vinto poco più di un mese fa. Adesso tutti a lavoro per raggiungere nuovi successi.