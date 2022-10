Scaroni: “Ringrazio Gazidis per quello che ha fatto. Futuro? Decide lui”

Paolo Scaroni , presidente del Milan, ha parlato di Ivan Gazidis e della possibilità che lasci il club a scadenza di contratto. Queste le dichiarazioni in occasione dell'Assemblea straordinaria rossonera, convocata per le modifiche allo statuto dopo l'approvazione dell'esercizio di bilancio per la stagione 2021-2022 .

Scaroni sul possibile addio di Gazidis

Sull'addio di Ivan Gazidis e la possibilità che Giorgio Furlani possa subentrargli nel ruolo di CEO: "Le decisioni professionali che prenderà Ivan dipendono da lui. Lo ringrazio per quello che ha fatto per il Milan e per i rapporti che abbiamo avuto. E' facile fare il presidente di società quando hai uno come Ivan al tuo fianco". Gazidis sul rinnovo di Leao, sul nuovo stadio e su tanto altro ancora >>>