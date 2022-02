Milan, Scaroni: “Campionato riaperto dopo il derby? È sempre aperto”

Paolo Scaroni, Presidente del Milan, è arrivato a Palazzo Parigi per l'Assemblea della Lega Serie A e ha rilasciato questa breve dichiarazione

Paolo Scaroni, Presidente del Milan, è arrivato intorno le ore 11:30 a 'Palazzo Parigi' (Milano) per prendere parte all'Assemblea della Lega Serie A. Scaroni ha rilasciato questa breve dichiarazione ai giornalisti presenti: "Campionato riaperto dopo il derby? Il campionato è sempre aperto".