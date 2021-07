Milan, Scanzi su Pioli: “Persona con idee chiare. Ecco cosa mi ha svelato”

Il giornalista Andrea Scanzi ha svelato alcuni aneddoti su un'intervista fatta a Stefano Pioli, allenatore del Milan

Il giornalista Andrea Scanzi ospite durante 'LunchPress' su 'Radio Rossonera', ha svelato alcuni aneddoti su un'intervista fatta a Stefano Pioli , allenatore del Milan , per 'Il Fatto Quotidiano'. Queste le sue parole in merito al tecnico del Diavolo: " Pioli è una persona molto garbata e umana , allo stesso tempo con le idee molto chiare . Ad ogni mia domanda rispondeva citando l’importanza del gruppo rispetto ai singoli giocatori. L’importanza della componente mentale è la solida base sulla quale abbiamo costruito il gruppo che siamo ora. L’amalgama si è creata durante il lockdown, quando ci riunivamo sulla piattaforma Zoom. Parlavamo di tutto, anche di questioni extra-calcistiche, e cosi è nata la magia".

"Mi ha raccontato che sono stati decisivi gli innesti di Ibra e Kjaer a gennaio, che hanno fatto fare il salto di qualità - prosegue Scanzi -. Inizialmente Ibra si è adeguato al gruppo, poi siccome Zlatan non accetta di perdere palla nemmeno durante il torello, tutti gli altri hanno alzato il loro livello. Stiamo parlando del Milan, e non ci si può porre dei limiti. Ha detto che bisogna sempre puntare al massimo in ogni competizione anche se non sarà facile. L’obiettivo è quello di riconfermarsi tra le prime quattro". Kessié, Hauge e non solo: ecco le top news di oggi sul mercato del Milan