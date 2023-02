Milan, Scalvini: “Con San Siro pieno, sarà una bellissima partita”

Sull'obiettivo della stagione dell'Atalanta: "Noi pensiamo di far bene partita dopo partita, come ci dice Gasperini dobbiamo sempre dare il 100%. Poi se nelle ultime giornate avremo l'occasione di poterci giocare la Champions o l'Europa League ovviamente faremo il massimo per raggiungere la miglior posizione". Milan, Giroud: “Spero in un accordo. Colpa mia se De Ketelaere…”