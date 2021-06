Milan, Satin: “Maignan? I rossoneri hanno fatto un’operazione fantastica”

Bruno Satin, noto procuratore, ha commentato il trasferimento dal Lille al Milan del portiere francese Mike Maignan: queste le sue parole

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il noto procuratore Bruno Satin ha parlato del trasferimento al Milan di Mike Maignan. Queste le sue parole sul portiere francese. "Donnarumma al PSG? In Francia non si capisce questa operazione, anche perché Navas è stato quasi il migliore della stagione. È giudicata strana questa operazione, se nel PSG c'era un ruolo coperto è il portiere, ma forse non conosciamo tutte le dinamiche. Maignan? Portiere top, è un crack, non ha il fisico di Donnarumma ma è dinamico e buono con i piedi, il Milan ha fatto un'operazione fantastica. Pioli? È una garanzia, grande allenatore e grande persona, per lui è solo l'inizio in un Milan che ambisce a obiettivi importanti puntando sui giovani". Intanto il Milan pensa alla cessioni. Tesoretto da 50 milioni.