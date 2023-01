Milan-Sassuolo, Marocchi: “Mi aspetto una doppietta di De Ketelaere”

"Se il Milan come con la Lazio starà con i due centrocampisti più bloccati ecco che De Ketelaere può fare il classico trequartista, non trovandosi molti giocatori intorno. Buona norma nei primi dieci minuti sarebbe farsela dare anche con passaggi facili, toccarla spesso per entrare in partita e in confidenza con i compagni e con lo stadio, che è lì che lo aspetta. Mi aspetto la doppietta di De Ketelaere. Sembra la partita perfetta per lui. Non deve appiattirsi con la punta, così faciliti la fase difensiva del Sassuolo. Ci devi arrivare da più parti. Può essere la partita di svolta, ma farei attenzione anche a Berardi: il Sassuolo le ultime tre volte a San Siro, due volte con il Milan e una con l’Inter, ha vinto". Ecco come e dove vedere Milan-Sassuolo in tv o in diretta streaming >>>