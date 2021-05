Milan, Saronni: “Mandzukic operazione totalmente fallita, serve un titolare”

Il giornalista Andrea Saronni ha parlato dell'operazione Mario Mandzukic da parte del Milan. Questo il consiglio sulla strategia per il futuro

Nel corso del mercato di gennaio, il Milan ha puntato sull'esperienza di Mario Mandzukic come sostituto di Zlatan Ibrahimovic. Con il senno di poi, l'operazione non si è rivelata esattamente azzeccata per la società visti i tanti problemi fisici del croato. Il giornalista Andrea Saronni, ai microfoni di 'TMW Radio', ha commentato così tale scelta: "Mandzukic operazione totalmente fallita. Se il Milan è ancora in corsa per la Champions, molti dei meriti sono di Ibrahimovic. Comunque vada a finire, servirà un titolare in attacco". Intanto ecco la nostra esclusiva con Donadoni. Ecco cosa ci ha detto su Atalanta-Milan e sul mercato.