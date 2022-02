Milan-Sampdoria, Falcone: “Che parate su Messias e Giroud!” / News

Wladimiro Falcone, portiere blucerchiato, ha parlato delle parate su Junior Messias e Olivier Giroud in Milan-Sampdoria di Serie A

Sulla parata su Messias : "Non l’ho vista partire. Era una parata difficile, perché a volte la tocchi ma non la riesci a togliere ed entra".

E la parata su Giroud? "Anche quella è una bella parata. Malgrado l'acrobazia, lui non è riuscito ad angolarla e così ho cercato di chiudere più spazio possibile. I suoi complimenti? Valgono doppio, perché vengono da un campione del mondo come lui. È un'emozione venire qui a San Siro e fare una bella prestazione. Sono contento di questo, ma non del risultato. Abbiamo preso un gol evitabile, che avevamo anche studiato. Sapevamo che sarebbe stato difficile, ma siamo rimasti in partita fino all'ultimo".