Milan-Sampdoria, Di Biagio: “Occasione unica e da sfruttare per il Diavolo”

L'ex calciatore Luigi Di Biagio ha parlato dell'occasione del Milan che, in caso di vittoria con la Sampdoria, può andare in testa alla Serie A

Il pareggio tra Napoli e Inter ha consegnato al Milan l'opportunità di balzare al primo posto in classifica. Ricordiamo però che i nerazzurri devono ancora recuperare la partita contro il Bologna, rinviata causa Covid. Luigi di Biagio, presente negli studi di 'DAZN' nel pre-partita, ha parlato così dell'occasione ghiotta per i rossoneri: "Il Milan arriva nel migliore dei modi, è un’occasione unica che deve sfruttare. Non sarà una partita semplice, c’è una Sampdoria in crescita e in fiducia”. Segui con noi il live testuale di Milan-Sampdoria