Milan-Sampdoria 1-0, Ambrosini: “C’è entusiasmo” | Serie A News

Massimo Ambrosini, ex centrocampista rossonero, ha parlato al termine di Milan-Sampdoria ai microfoni di 'DAZN'. Le sue dichiarazioni

Massimo Ambrosini, ex centrocampista rossonero, ha parlato al termine di Milan-Sampdoria 1-0 ai microfoni di 'DAZN'. Le sue dichiarazioni: “Il Milan in più delle altre ha l’entusiasmo. Il fatto di aver passato un periodo delicato, quello post Spezia, che li ha portati poi a reggere botta contro la Juventus e a vincere il derby è un vantaggio per loro. Oltre a questo hanno anche meno partite da dover disputare e poi nelle prossime settimane recupereranno tutta la rosa”. Milan, via Kessié? Il nome del suo sostituto: le ultime news di mercato >>>