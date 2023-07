Milan, Salvini: “Mi aspetto che comprino qualcuno al posto di Tonali”

Matteo Salvini, noto politico e tifoso del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al mercato del club rossonero

Le parole di Matteo Salvini sul mercato del Milan

"Mi aspetto che comprino qualcuno, perché se vendi Tonali qualcuno devi prendere al suo posto. Rimpiango il limite dei tre stranieri in campo".