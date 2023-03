Serafini: “Con il nuovo modulo il Milan porta meno uomini in area”

Intervenuto ai microfoni di Milan Tv, Luca Serafini ha parlato del match, conclusosi sul deludente risultato di 1-1, tra i rossoneri e la Salernitana . Il noto giornalista ha analizzato la partita, sottolineando l'incapacità di portare tanti uomini in area di rigore: "La differenza bisogna farla sul campo, anche con il nuovo modulo il Milan porta meno uomini in area di rigore".

Serafini ha poi concluso, criticando la scelta di non assegnare il rigore sul fallo ai danni di Ismael Bennacer: "Non puoi solo appoggiarti su Giroud e Leao. Il Milan ha commesso tanti errori tecnici contro la Salernitana, che non ha rubato nulla. Il fallo su Bennacer è da rigore. Non so cosa abbiano rivisto al VAR. Ad Udine adesso devi vincere, altrimenti diventa davvero complicato". L'ex Milan confessa: "Bonucci mi guardò e mi disse...">>>