Milan, Saelemaekers: “Siamo più forti rispetto alla scorsa stagione” | News

Ecco le dichiarazioni rilasciate a Milan Tv dall'esterno belga Alexis Saelemaekers: queste le sue parole sulla squadra di quest'anno

Intervenuto ai microfoni di Milan Tv, Alexis Saelemaekers ha parlato della squadra di quest'anno. Ecco le parole dell'esterno belga. "Arrivare in Champions è stata una sensazione incredibile per me, anche perché sarà la mia prima volta in Champions. Abbiamo lavorato tanto per qualificarci e spero che potremo dimostrare che siamo una squadra forte e che possiamo fare grandi cose. Abbiamo un gruppo ancora più forte dell'anno scorso perché abbiamo aggiunto giocatori forti come Giroud, Maignan, Ballo-Tourè e altri. Penso che siamo più forti rispetto alla scorsa stagione e dobbiamo dimostrare ancora di più perché anche le altre squadre sono più forti. Bisogna lavorare tanto anche durante le amichevoli". Ilicic, James Rodriguez e non solo: ecco le news di oggi sul mercato del Milan.