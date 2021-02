Milan, Saelemaekers: “Ruolo preferito? Vi spiego. Sui gol…”

Milan, le parole di Saelemaekers

Alexis Saelemaekers, calciatore del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttosport. Saelemaekers si è soffermato anche a parlare della sua posizione in campo. Ecco cosa ha detto.

“Terzino o attaccante esterno? Sono sincero per me non cambia nulla. Sono arrivato terzino, ora gioco più avanti, ma io ricopro entrambi i ruoli sempre con lo stesso obiettivo: fermarmi il meno possibile, per essere sempre di aiuto. Il problema del gol? Il problema esiste a prescindere dal mio ruolo. So che posso farne di più, so che devo lavorare per alzare il mio rendimento e diventare più decisivo sotto porta”.

