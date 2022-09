Milan, Saelemaekers ammette: “Ho avuto un periodo un po’ difficile”

"La carriera di un giocatore non è fatta solo di momenti in cui si è al top". Le dichiarazioni di Alexis Saelemaekers , rilasciate a 'Mediaset', in cui ammette di aver avuto un periodo difficile.

Subito un gol ad inizio di stagione, è un nuovo Saelemaekers? "Nuovo no, magari è vero che ho avuto un periodo un po' più difficile ma la carriera di un giocatore non è solo fatta di momenti in cui si è al top, ci sta anche non sentirsi bene e non giocare al proprio livello. L'importante comunque è che ho lavorato tanto in allenamento, ho sempre provato di fare il massimo e di dare tutto sul campo. Contro il Salisburgo ho aiutato la squadra con questo gol e sono molto felice, voglio continuare su questa strada per la prossima partita".