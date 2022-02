Milan, Saelemaekers: “Leao è un fenomeno. Come cantante invece…”

Alexis Saelemaekers, calciatore del Milan, nell'intervista rilasciata a Sport Mediaset ha parlato di Rafael Leao, suo compagno di squadra

Alexis Saelemaekers, calciatore del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sport Mediaset. Il belga ha parlato anche di Rafael Leao, suo compagno di squadra in rossonero: "Come cantante, devo essere onesto, gli do 4 su 10. Invece come calciatore gli do un bell’8,5. Lui può ancora alzare il suo livello di gioco perché è un fenomeno. Pareggio contro la Salernitana? È una lezione per noi in vista delle prossime partite. Dobbiamo imparare da questa situazione. Noi siamo una squadra che ha lavorato tanto per arrivare dove siamo arrivati, ed è importante dimostrare ciò vincendo qualche trofeo".Intanto un attaccante vuole solo il Milan.