Milan, Saelemaekers: “Ho avuto qualche problema fisico, ma in Italia…”

Milan, Saelemaekers sugli infortuni

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Alexis Saelemaekers, esterno del Milan, ha parlato dei suoi problemi fisici da quando è in Italia. Queste le dichiarazioni: “Ho avuto qualche problema fisico e qualche volta ho dovuto giocare senza essere al 100%. In Italia le tecnologie sono in prima linea nel recupero. Le macchine per la crioterapia aiutano molto il corpo dopo un grande sforzo. E poi c’è il recupero invisibile di cui mi parla spesso Jean-François Lenvain (il suo mental coach ndr)”. Clicca qui per leggere l’intervista integrale del belga >>>