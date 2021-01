Milan, Saelemaekers: “Ecco perché mi chiamano ‘Salamandra’”

Milan, Saelemaekers sul suo soprannome

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Alexis Saelemaekers, esterno del Milan, ha parlato de curioso soprannome che gli hanno dato in Italia. La sua spiegazione: “Inizialmente hanno scelto questo soprannome perché è quello che intendevano con il mio nome, difficile da pronunciare per un italiano: “Salamandra”. Non mi avevano ancora visto correre ma si è scoperto che avevano scelto l’animale giusto: corro dappertutto e non sono facile da catturare (ride ndr)”. Clicca qui per leggere l’intervista integrale del belga >>>