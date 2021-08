Milan, Saelemaekers: “Donnarumma e Calhanoglu? Non cambia niente”

Alexis Saelemaekers, calciatore del Milan, nell'intervista rilasciata a Tuttosport, ha parlato degli addii di Donnarumma e Calhanoglu

Alexis Saelemaekers, calciatore del Milan, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport. Il belga ha parlato degli addii di Hakan Calhanoglu e di Gianluigi Donnarumma: "Scelta loro, per me non cambia niente. Io sono al Milan e mi concentro sulla squadra, non voglio parlarne. Lukaku? Quando se ne va un grande giocatore non è un bene per il livello del campionato. Romelu deve però pensare anche alla sua carriera e, se lui è contento, io sono contento per lui". Dichiarazioni importanti da parte di Saelemaekers. Ecco cosa ha detto.