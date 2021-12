Milan, Saelemaekers: “Devo fare più gol. Sto lavorando per questo”

Alexis Saelemaekers, nell'intervista rilasciata a DAZN, ha parlato delle sue qualità e su cosa deve migliorare

Alexis Saelemaekers, calciatore del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di DAZN. Il belga ha parlato delle sue caratteristiche e su cosa deve migliorare: "So che devo fare più gol, sto lavorando tanto per questo. So che è importante anche per la squadra, è quello che deve fare un attaccante. Le mie qualità migliori? Io non posso dire di essere più forte di un altro ma parlare di sè non mi piace. Preferisco fare il mio lavoro, so cosa devo fare e come lavorare ma parlare di me non mi piace". Intanto il Milan sul calciomercato pensa a un grande attaccante.