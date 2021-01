Milan, Saelemaekers ‘benedice’ Lokonga: “Sarebbe meraviglioso se arrivasse”

Milan, Saelemaekers sull’amico Lokonga

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Alexis Saelemaekers ha parlato dell’amicizia con Albert Sambi Lokonga dell’Anderlecht. Il giocatore interesserebbe al Milan: “Ho già messo il suo nome un paio di volte (sorride ndr). Sarebbe meraviglioso se potesse venire qui. Il legame con lui tornerebbe. Albert ha le qualità per andare nei più grandi club del mondo. Ricevere la fascia lo ha aiutato molto. Si prende sempre più responsabilità. Conoscevamo le sue qualità da molto tempo ma aveva bisogno di tempo per affermarsi“. Clicca qui per leggere l’intervista integrale >>>