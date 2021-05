Milan, Saelemakers: “Avevamo la squadra per vincere il campionato”

Le ultime notizie sul Milan. Alexis Saelemaekers, durante un'intervista ha parlato dell'obiettivo Champions raggiunto pur avendo un rammarico

Intervenuto ai microfoni del quotidiano sportivo belga 'DH Les Sports+', Alexis Saelemaekers ha parlato dell'obiettivo Champions raggiunto. Queste le parole del laterale rossonero. "È fantastico ma avevamo la squadra per vincere il campionato. Abbiamo avuto molti infortuni nei momenti sbagliati. Quando perdi tre, quattro, cinque giocatori, diventa molto difficile. La nostra panchina era buona, ma per competere con i migliori ci vuole una squadra unita fino alla fine. Essere in Champions era il nostro obiettivo e l'abbiamo ottenuto. La festa è stata bella. Abbiamo lavorato per un anno e mezzo". Ecco le pagelle del Milan dopo la fine di una stagione 'da Champions'. Siete d'accordo?