Milan, Saelemaekers: “0-5 con l’Atalanta? Ecco cosa mi ha detto un tifoso”

Alexis Saelemaekers, esterno destro del Milan, ha parlato ai microfoni del canale tematico rossonero in vista della partita contro l'Atalanta, valida per la 37^ giornata di Serie A. Queste le dichiarazioni.

"Quando inizia la partita voglio dare tutto per la squadra, tifosi e club. Poi che gioco bene o male succede, è nella vita di un giocatore, non si può essere sempre al top. L'importante è dare tutto il cuore, tutto sul campo e ci sto provando, poi se riesco ad aiutare la squadra in un certo modo sono solo contento e lo farò ancora in futuro".

Sul gruppo: "Era importante per noi tenere questo spirito di gruppo e di scherzo. Quando si è in campo l'importante è essere precisi e concentrati e l'abbiamo fatto. Mancano due partite, proveremo a continuare così e a rimanere concentrati, a dare tutto sul campo per ottenere quello per cui stiamo lottando".

Sul finale della scorsa stagione: "Ci ricordiamo tutti le ultime partite, eravamo assieme e concentrati. Quest'anno dobbiamo utilizzare le partite dell'anno scorso come esperienza per ottenere quello che vogliamo".

Su Atalanta-Milan dello scorso anno: "Era una partita difficile. A livello mentale, fino alla fine, dovevamo essere concentrati e dovevamo fare le cose giuste. Anche in questa partita dobbiamo fare le cose per bene e ascoltare i consigli che dà il mister ogni giorno. Ho visto un gruppo che ha dato tutto in settimana e che è pronto per queste due finali".

La confessione di un tifoso: "Ho incontrato un tifoso che mi ha detto: "Ricordiamo ancora il 5-0". E' una partita importante e la sconfitta di due anni fa è stata grossa. Per i tifosi penso sia importante dare tutto e portare a casa i tre punti, sia per due anni fa sia, sia per lo scudetto".

Milan-Atalanta sarà ancora sold out: "Ringrazio i tifosi per la presenza, con la Fiorentina erano stati eccezionali. Contro l'Atalanta sarà straordinario e daremo tutto fino alla fine anche per loro".

