Milan, Sacchi: “Contro la Salernitana non era una partita facile”

Sul Milan di Salerno: "Mi sembra una buona ripresa di campionato per loro. Non era una partita facile, perché la sosta per il Mondiale ha indubbiamente favorito le “piccole”. Il Milan sbaglia soltanto quando si allunga: sono convinto che, se la squadra rimarrà compatta, farà bene. I modelli che deve avere sono chiari: l’Ajax di Michels, il Milan di fine anni Ottanta, il Barcellona di Guardiola. Squadre che si muovevano molto senza palla, che giocavano “da collettivo”. Undici uomini sempre in posizione attiva: questo è il Vangelo del calcio contemporaneo".