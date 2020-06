Milan, Sacchi racconta lo Scudetto 1988: “Ecco cosa feci contro il Napoli”

NEWS MILAN – Ricordi e retroscena raccontati da Arrigo Sacchi nel corso di un’intervista ai microfoni di DAZN. L’ex allenatore del Milan ha parlato dei successi in rossonero e in generale della sua carriera.

Lo Scudetto 1988 vinto dal suo Milan: “A Napoli, in una partita decisiva per diventare campioni d’Italia, Maradona pareggiò al 46′ del primo tempo. Io non parlavo mai per 6-7 minuti, e quando entrai nello spogliatoio vidi i giocatori con le mani sopra i capelli e dissi: “Sono sicuro che vinceremo questa partita”. Ero così sicuro che ho messo un altro attaccante: tolsi Donadoni e misi Van Basten”. La partita, dopo l’1-1 del primo tempo, finì 3-2 per il Milan al San Paolo.

Sulla ‘mini’ Coppa dei Campioni: “Siccome nè io, che ero l’unico giustificato, nè tutti i giocatori del Milan avevamo vinto una Coppa dei Campioni, chiesi di organizzare una mini Coppa dei Campioni. Quando facemmo questo torneo, in cui parteciparono anche Arsenal, Totthenam e Bayern Monaco, capivano tutto quello che facevamo. Era uno spettacolo”.

La peggior sconfitta? La risposta di Sacchi: “Tutte le sconfitte mi hanno fatto male. Tutti pensano che io dica il Campionato del Mondo, però no, meritavano più loro. Finché questo paese non capirà il merito, sarà un paese ignorante“.

Sulla sua carriera da allenatore: “Io quando arrivai a Parma firmai solo per un anno perché dicevo che l’anno dopo smettevo. Io ho dato tutto. Il vero successo non sono solo le vittorie, ma è quando tu non devi rimpiangere nulla”.

