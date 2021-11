Milan, Sacchi: “Maldini è bravissimo, ha cultura e conoscenza” | News

Arrigo Sacchi, ex allenatore rossonero, ha speso delle parole al miele nei confronti del direttore tecnico del Milan Paolo Maldini

Intervistato da 'La Stampa', Arrigo Sacchi ha speso delle belle parole su Paolo Maldini circa il suo operato da dirigente con il Milan. Queste le parole dell'ex allenatore. "Solo per chi non lo conosce: è bravissimo, non bravo. Positivo, propositivo, ha cultura e conoscenza. Ed è ben supportato da Massara". Milan, le top news di oggi: premio per Pioli, precisazione su Raiola.