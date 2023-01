Milan, Sacchi: “Con i giovani bisogna avere molta pazienza”

Tra le tematiche toccate da Arrigo Sacchi in un'intervista anche quella relativa ai tanti giovani che ha in rosa il Milan

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan per quattro stagioni, dal 1987 al 1991 e, successivamente, nel 1997, ha analizzato, a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, le cause del crollo dei rossoneri di Stefano Pioli. All'indomani, poi, dell'ultimo, pesante rovescio, il 2-5 di 'San Siro' contro il Sassuolo. Il tecnico di Fusignano ha anche parlato dei tanti giovani che ha in rosa il Milan e con i quali, a sua detta, bisogna avere pazienza. Anche perché le critiche potrebbero destabilizzarli e questo non fa bene a nessuno. Di seguito le sue parole.