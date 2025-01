Giampaolo: “Ero rimasto molto affascinato dal grande Milan di Sacchi”

Marco Giampaolo, attuale allenatore del Lecce ed ex tecnico del Milan, ha parlato del leggendario Milan di Arrigo Sacchi.

Marco Giampaolo , attuale allenatore del Lecce ed ex tecnico del Milan , è stato ospite di Radio TV Serie A, dove ha ripercorso la sua carriera e ha parlato del leggendario Milan di Arrigo Sacchi . Ecco, di seguito, le parole di Giampaolo:

"Ai tempi, ho smesso di giocare molto presto, non avevo forse neanche 30 anni e ho iniziato girare, a guardare gli allenatori dell'epoca, ero rimasto molto affascinato dal grande Milan di Sacchi, ma non avevo mai avuto la possibilità di andarlo a vedere ma conservavo dei vhs e quindi guardavo. Poi all'epoca sono andato a vedere Spalletti, Del Neri - il primo ad essere audace per alcuni principi e concetti, - ed erano gli allenatori di riferimento nel 96/97/98/2000".