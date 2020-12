Milan, Sacchi: “Ecco cosa mi colpisce di più. Bravi Pioli e Maldini”

Milan, i complimenti di Sacchi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Arrigo Sacchi, ex allenatore rossonero, ha parlato del momento del Milan, facendo i complimenti a Stefano Pioli e Paolo Maldini. Le dichiarazioni ai microfoni di ‘Tuttosport’: “Cosa la sorprende di più del Milan? L’entusiasmo dei giovani, il modo in cui sanno stare sul campo, la volontà di comandare il gioco e la capacità di fare pressing in ogni momento della partita. Hanno energie da spendere, sono allenati bene. E qui bisogna dire bravo a Stefano Pioli. E poi si devono fare i complimenti a Paolo Maldini: ha costruito questa squadra azzeccando tutte le mosse e senza spendere quanto hanno speso le rivali. Non è una faccenda di poco conto”. Milan in agguato per un top player: ultima parola al giocatore >>>