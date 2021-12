Milan, Sacchi: “C’è confusione dopo la batosta in Champions” | News

Il tecnico Arrigo Sacchi, nell'intervista rilasciata alla Gazzetta Dello Sport ha parlato del momento che sta attraversando il Milan

Il tecnico Arrigo Sacchi ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta Dello Sport. In primo piano la lotta scudetto: "All’Atalanta bisogna riconoscere due grandi meriti. Anzitutto è una squadra che ha dato coraggio e idee a tutte le altre italiane, anche a livello europeo. A questo va aggiunto che è diventata un esempio anche per le grandi squadre, perché gioca un calcio da big riuscendo a tenere i conti in ordine. È la sua forza ma potrebbe diventare anche il suo limite: se hai un fuoriclasse, puoi vincere anche sfruttando un’occasione, diversamente devi faticare il doppio. La forza di Gasperini è il gioco, che non si infortuna mai: se l’Atalanta continuerà a giocare di squadra come ha fatto finora, avrà le sue chances. La lotta rimane comunque aperta. Il Milan vive un momento di confusione dopo la batosta di Champions, ma se Pioli saprà toccare i tasti giusti potrà riportare i suoi sul terreno delle idee che li ha fatti crescere enormemente in questi anni. Il Napoli ha buoni valori, ma l’Inter oggi resta favorita: ha assimilato il lavoro di Conte e ora sfrutta la freschezza di Inzaghi". Intanto il Milan sul calciomercato pensa a un grande attaccante.