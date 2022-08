Milan, Sabatini: “De Ketelaere? Maldini e Massara non hanno sbagliato un colpo”

Il dirigente sportivo Walter Sabatini non ha dubbi sull'acquisto di Charles De Ketelaere da parte del Milan. Totale fiducia in Paolo Maldini e Frederic Massara che, a suo avviso, non hanno sbagliato nemmeno un acquisto in due anni. Se sono andati con ferocia sul belga evidentemente ci credono molto. Queste le dichiarazioni nel suo intervento su 'Sky Sport'.