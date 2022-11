Milan, Rossi su Maldini: “Persona molto umana. Aveva ragione su Leao”

"Io e Paolo ci siamo spesso incontrati. Siamo stati anche inviati a Milanello insieme a mio figlio per visionare gli allenamenti del Milan . Sono sempre stato colpito dalla sua umanità . Sembra chiuso e schivo, in realtà è davvero divertente. A Milanello abbiamo parlato anche di Rafael Leao . Mi disse che il portoghese fosse un possibile campione, uno dei giocatori più forti al mondo. Bastava far passare un po' di tempo. Oggi possiamo dire che Paolo aveva ragione ".

Rossi ha anche parlato del campionato: "La Serie A è davvero lunga, c'è tempo e un Mondiale nel mezzo, anche se il Napoli è molto forte. Il Milan ha le sue possibilità, anche in Champions League. Ce la giocheremo con chiunque. Non sceglierei tra Serie A e la Champions. Se dovessimo vincere contro una squadra come il Real Madrid, allora inizierei a pensarci". Nuovo Stadio, il sindaco Sala detta le tempistiche: si va per le lunghe