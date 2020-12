Milan, Romagnoli: “Pioli ha portato idee, su Giampaolo…”

Milan, Romagnoli su Pioli e Giampaolo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Alessio Romagnoli ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di 'Milan TV' per le sue 200 presenze rossonere. Il capitano ha poi elogiato l'operato di Stefano Pioli, subentrato a Marco Giampaolo poco più di un anno fa. Le dichiarazioni: "Pioli ha preso il Milan in una situazione non facile. Giampaolo è un allenatore molto bravo ma non andò bene. Il mister ha compattato la squadra e il gruppo e ha portato idee che stanno funzionando".