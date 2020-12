Milan, Romagnoli: “Gattuso e Mihajlovic due uomini veri”

Milan, Romagnoli su Gattuso e Mihajlovic

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Alessio Romagnoli, capitano rossonero, ha parlato di due ex allenatori passati dal Milan negli ultimi anni. Queste le dichiarazioni ai microfoni di ‘Milan TV’: “Mihajlovic? Lo reputo un uomo, una persona sincera e fondamentale per me. Mi ha fatto crescere, mi ha insegnato tante cose. Gattuso? Una persona come Sinisa, vera e diretta. E’ stato tutto alla grande con lui, cambiò totalmente il lavoro. Con lui andò bene, peccato non aver centrato la Champions”. Clicca qui per leggere l’intervista completa di Alessio Romagnoli >>>