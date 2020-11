Milan, Romagnoli: “Ecco cosa è mancato ieri. Sui rigori fischiati…” | News

Ultime Notizie Milan News: le parole di Romagnoli

MILAN NEWS – Alessio Romagnoli, difensore centrale e capitano rossonero, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Milan TV. Ecco le sue parole: “Si sapeva che la partita era molto difficile e la verità è che loro siamo stati bravi di noi. Tutto qua. Non c’e nessun altro motivo. Loro come il Verona sono molto aggressivi e giocano molto veloci e sicuramente questa sconfitta ci sarà utile”.

Sull’infortunio: “E’ stato un infortunio abbastanza serio e pensavo di rientrare prima, ma i tempi biologici si sono allungare. L’importante è che sia passato. Vorrei giocare tutte le partite, mi sento bene, ma sarà il mister a scegliere chi far scendere il campo”.

Sui rigori fischiati: “Sono stati molto generosi. E’ capitato e non si può far niente per cambiare le cose. Magari non bisogna dar modo all’arbitro di fischiarli. Tutto qua”.

Sulla squadra: "C'è uno spirito coraggioso, uno spirito determinato. Bisogna ritrovare quello che ieri è mancato. Noi siamo sempre pronti e lavoriamo per farci trovare pronti in ogni pronta. Sappiamo che il Verona è una squadra molto ostico, ma sta a noi dimostrare il nostro valore e vincere la partita.