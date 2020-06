Milan-Roma, Veretout al 45′: “Dobbiamo muoverci di più ed attaccare meglio”

ROMA NEWS – Jordan Veretout, centrocampista giallorosso, ha parlato ai microfoni di ‘DAZN‘ nell’intervallo di Milan-Roma a ‘San Siro‘. Queste le dichiarazioni di Veretout: “Fa caldo, ma fa caldo per tutte e due. Dobbiamo fare ancora meglio nel secondo tempo per vincere questa partita: così le due squadre giocano ma è difficile. Dobbiamo muoverci ancora di più sul campo per attaccare meglio nel secondo tempo”. PER SEGUIRE IL SECONDO TEMPO DELLA SFIDA TRA ROSSONERI E GIALLOROSSI, CONTINUA A LEGGERE >>>

