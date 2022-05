Milan, Rkomi: “Felicissimo per lo Scudetto, c’è qualcosa di rock”

Rkomi, noto cantante e tifoso del Milan, festeggia lo Scudetto con queste dichiarazioni. Ecco tutte le sue parole a riguardo.

È noto cantante Rkomi, ma è anche un grande tifoso del Milan che, come tutti, si sta godendo al massimo questo Scudetto vinto pochi giorni fa con grande merito. Ai microfoni di Milan TV ha parlato così: “Da grande tifoso del Milan sono felicissimo ed emozionato per questo Scudetto: sono giovane, ma grazie a mio fratello ho seguito il Milan da sempre. Sono passati tanti anni dopo questo urlo che avevamo in gola. Nonostante io venga dall’hip-hop questo Milan ha qualcosa di rock, ha dell’imponenza. Se penso ad una cosa che possa legare il tutto penso a Calabria: è partito da zero, un po’ come tutti per carità. Lo trovo molto emblematico”. Intanto ha parlato Ibrahimovic >>>