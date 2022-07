Milan, l’ex allenatore di Ziyech: “Può giocare sia da esterno che da 10”

Rene Hake, ex allenatore di Ziyech al Twente, ha parlato della miglior posizione in campo per l'obiettivo di calciomercato del Milan

Rene Hake, ex allenatore di Ziyech al Twente, ha parlato dell'obiettivo di calciomercato del Milan. Queste le dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport in merito alla miglior posizione in campo del marocchino classe 1992: "Può giocare indifferentemente da esterno o da trequartista. Con me giocava a destra e sfornava decine di assist. Ne ricordo uno a tagliare il campo quasi da fermo, di trenta metri. Ziyech è speciale: ha dribbling e creatività. A volte vinceva le partite da solo". Le top news di oggi sul Milan: si avvicina De Ketelaere, Daniel Maldini verso il Verona >>>