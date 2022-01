Milan, senti Renato Sanches: “Se arriva un’offerta, farò quel che è meglio”

Renato Sanches, centrocampista del Lille, ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo futuro: su di lui ci sono anche gli occhi del Milan

Renato Sanches e un futuro tutto da scrivere. Come ben si sa, il centrocampista portoghese piace al Milan, ma ha anche diversi estimatori in Premier League. A tal proposito, il classe 1997 ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di 'Metro'. Queste le parole del calciatore attualmente in forza al Lille: "Forse Milan e Arsenal sono interessati, non lo so. Ho parlato con il mio agente, so quali club mi vogliono ma non posso dire nulla ora. So però che sono pronto. Se arriva un'offerta, farò quel che è meglio per me". Milan, le top news di oggi: fatta per Lazetic. Nome nuovo in difesa.