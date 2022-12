Milan, Reina: “Mi è bastato poco per apprezzare Gattuso”

Pepe Reina, ex portiere del Milan, ha parlato anche di Rino Gattuso. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate al Corriere della Sera

Pepe Reina , ex portiere del Milan , ha parlato anche di Rino Gattuso . Ecco le sue dichiarazioni rilasciate al Corriere della Sera. Parole di grande apprezzamento per l'ex allenatore rossonero, al momento alla guida del Valencia .

"I miei rapporti con i tecnici sono sempre stati improntati alla lealtà e direi che è stato bello confrontarsi con ognuno di loro. Sono legato a tanti e da chiunque ho ricevuto: da Aragones - che Dio l'abbia in gloria - a Guardiola, da Sarri a Del Bosque, da Benitez a Van Gaal c'è stato modo di avere dialoghi più o meno frequenti. Ma visto che lei mi obbliga a scegliere rigorosamente, le dico che punto su Gattuso: mi è bastato poco al Milan per apprezzarlo e pensare che un giorno, dovesse succedermi, mi porterò qualcosa di Rino in panchina".