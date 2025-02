Milan, Reijnders: “Mi ispiro a Iniesta e De Bruyne, ma il mio idolo è…”

Sul giocatore a cui si ispira: "Mi ispiravo a Andrés Iniesta, che guardavo molto quando ero piccolo. Più tardi sono rimasto affascinato da Kevin De Bruyne, soprattutto nel modo in cui si guarda costantemente intorno per trovare aperture che nessun altro vede. È diventato una parte essenziale del mio gioco. È normale per me passare la partita a guardare cosa c'è intorno a me per essere nel posto giusto al momento giusto. Anche se richiede impegno, è anche istinto. E il mio idolo in assoluto, anche se non giochiamo nello stesso ruolo, è Lionel Messi, il miglior giocatore del mondo".