Ferrè: “Milan? Il ritorno di Bennacer sarà fondamentale. Ecco perché”

Intervistato a Cronache di Spogliatoio, Stefano Ferrè ha parlato del Milan dopo la vittoria in Champions League contro il Real Madrid : " Quindi quando tornerà Bennacer. Lì c'è un tema, prima di tutto se Bennacer può giocare bene a due con Fofana e quindi fare l'alternativa a Reijnders. perché poi sulla trequarti Fonseca ha dimostrato di apprezzare un giocatore più offensivo, un giocatore che può riempire più l'area. Il ritorno di Bennacer sarebbe fondamentale per dare turni di riposo a Reijnders".

Infine, il match analyst ha concluso: "Vederli tutti e tre insieme la vedo complicata perché Fofana mezz'ala non solo, con Bennacer play, e Reijnders trequartista nel calcio di Fonseca non mi convince nel calcio di Fonseca dove il trequartista è di solito un altro attaccante, una punta aggiunta".