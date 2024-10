Milan, Reijnders: “Il mio ruolo? Mi diverto molto da numero 8”

Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan, si prepara per il rientro in campionato dopo la sosta della Serie A. I rossoneri giocheranno sabato sera contro l'Udinese. E' in corso un evento con AC Milan e BMW, ormai partner da anni, in un capannone a Malpensa. Presenti anche Scaroni e Furlani. L'olandese ha rilasciato un'intervista a Sky Sport 24 (QUI TUTTE LE PAROLE). Ecco il suo passaggio sul ruolo.