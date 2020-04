Milan, Rebic: “Pioli mi ha dato fiducia. Ecco la gara della svolta”

NEWS MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il 2020 di Ante Rebic è stato molto positivo. Il croato, dopo un inizio molto complicato, ha svoltato nel 2020, segnando sei reti in otto partite e conquistando così definitivamente il club rossonero e Stefano Pioli. A tal proposito Rebic ha indicato ai microfoni della rosea la partita della svolta: “Milan-Udinese a San Siro? È stato bello segnare quei due gol, soprattutto perché ci hanno portato la vittoria. Sicuramente è stata l’occasione che mi ha permesso di dimostrare al Milan le mie qualità”.

Su Pioli: "Conferma di Pioli? Non spetta a me parlare del futuro dell'allenatore. Onestamente, ho sempre creduto in me stesso. Pioli mi ha dato la possibilità di giocare qualche partita di fila per mostrare cosa posso fare ed io ho cercato di rispondere al meglio".

