Brahim Diaz nostalgico: “Milan? Mi manca. Lo guardo sempre”

Dopo il suo gol con il Real Madrid in Champions, Brahim Diaz, ex rossonero, ha parlato a Sky. Ecco le sue parole molto nostalgiche sul Milan

Il Milan, nella scorsa sessione di calciomercato, ha cambiato moltissimo tra entrate ed uscite. Uno dei giocatori che ha lasciato Milanello è stato Brahim Diaz. Il trequartista spagnolo è tornato al Real Madrid dopo la scadenza del suo prestito in rossonero. Nella giornata di ieri è andato in gol in Champions League. Ecco le sue parole, a Sky, nel post partita.