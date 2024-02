Fabio Ravezzani, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla prestazione del Milan contro l'Atalanta e non solo

Fabio Ravezzani , noto giornalista, ha espresso il proprio commento sotto forma di editoriale in un video pubblicato sul canale 'YouTube' di 'QSVS', soffermandosi in modo particolare sui principali temi di Milan - Atalanta . Ecco, dunque, tutte le sue parole in merito.

Ravezzani: "Sperare nella finale di Europa League è legittimo per il Milan"

Su Milan-Atalanta: "Il Milan pareggia una partita ben giocata con il Leao che noi vorremmo vedere sempre. Chissà che non sia il momento in cui cambia marcia e porta il Milan lontano in Europa League, dove lo Slavia Pragua è avversario abbordabile, fino alla finale. Io penso che sperare che il Milan arrivi in finale è legittimo. La situazione è la stessa dell'Inter: può gestire un campionato senza grandi angosce, può puntare tutto su un'unica competizione e mi pare che Pioli abbia dato un segnale molto chiaro. Il Milan sa che vale la pena sparare tutto quello che ha nell'Europa League e vincerla sarebbe una straordinaria impresa per una squadra italiana".