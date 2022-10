Milan, Ravanelli: “Leao chiede 7 milioni? Sarebbe un affare, li vale”

Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juventus, non ha dubbi sul rinnovo di Rafael Leao. Chiede sette milioni? Milan, cosa aspetti?

Fabrizio Ravanelli , ex attaccante della Juventus, non ha dubbi sull'argomento del momento, ovvero il rinnovo di Rafael Leao con il Milan. Si sta parlando molto delle richieste del portoghese e del suo entourage, che si aggirerebbero sui 7 milioni di euro a stagione. Una cifra che, secondo Ravanelli, Rafa merita assolutamente . Anzi aggiunge: per i rossoneri sarebbe un affare rinnovarlo a questa cifra. Queste le dichiarazioni rilasciate dagli studi di 'Mediaset'.

"Leao chiede 7 milioni di euro per rinnovare? 7 milioni li vale assolutamente. Sarebbe un affare per il Milan rinnovare il contratto del portoghese a questa cifra. Se la richiesta è questa, il Milan dovrebbe farlo firmare subito, è un giocatore determinante per i rossoneri". Ecco come e dove vedere Chelsea-Milan in diretta tv e in streaming.