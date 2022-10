Milan, Rafael Leao: “Sentivo la pressione, ma non potevo sprecare tutto”

È la stella del Milan ora Rafael Leao, portoghese classe 1999, ma non è sempre stato tutto facile. Quando è arrivato ha avuto non poche difficoltà. Ha parlato così: "Arrivare al Milan a 19 anni è complicato, mi sembrava di non poter gestire la pressione e in campo non riuscivo a rispondere bene. Quando il Milan chiama però non potevo dire di no. Io non potevo perdere l'occasione che mi era stata data, ma il club mi ha fatto capire di non aver alcuna intenzione di vendermi perché credeva in me. La fiducia del Milan mi ha aiutato a crescere e migliorare. Sento di essere una risorsa preziosa per società e squadra".